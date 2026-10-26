В Иордании полиция задержала подозреваемых в нападении на христианскую церковь

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Иордании полиция задержала троих мужчин по подозрению в стрельбе в греческой православной церкви в провинции Эль-Карак, сообщает AP.

При задержании подозреваемые отстреливались, полиция стреляла в ответ. Все трое задержанных ранены, полицейские не пострадали. Личности подозреваемых не раскрываются.

23 октября вооруженные люди открыли огонь в греческой православной церкви христианского поселения Хамуд в провинции Эль-Карак, погибли девять человек, два десятка были ранены. Впоследствии выяснилось, что в нападении принимали участие трое.