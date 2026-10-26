Поиск

В Иордании полиция задержала подозреваемых в нападении на христианскую церковь

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Иордании полиция задержала троих мужчин по подозрению в стрельбе в греческой православной церкви в провинции Эль-Карак, сообщает AP.

При задержании подозреваемые отстреливались, полиция стреляла в ответ. Все трое задержанных ранены, полицейские не пострадали. Личности подозреваемых не раскрываются.

23 октября вооруженные люди открыли огонь в греческой православной церкви христианского поселения Хамуд в провинции Эль-Карак, погибли девять человек, два десятка были ранены. Впоследствии выяснилось, что в нападении принимали участие трое.

Иордания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $114,87 за баррель

 Brent подешевела до $114,87 за баррель

В Израиле заявили об отсутствии планов атаковать Иран до парламентских выборов

 В Израиле заявили об отсутствии планов атаковать Иран до парламентских выборов

Болгарию ждет второй тур президентских выборов

 Болгарию ждет второй тур президентских выборов

Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

 Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

 Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

 Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Болсонару будет добиваться проведения повторных выборов в Бразилии

 Болсонару будет добиваться проведения повторных выборов в Бразилии

ЕС поздравил "Студенческий список" с победой на выборах в Сербии

Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны

 Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12580 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3974 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов