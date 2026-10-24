Власти Франции заявили о готовности противостоять новым акциям протеста

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Правительство Франции в субботу созвало межведомственный кризисный штаб в связи с охватившими страну протестами против роста стоимости жизни, сообщает EFE.

По данным агентства, премьер-министр Себастьян Лекорню провел в штаб-квартире министерства внутренних дел в Париже встречу с представителями разведывательных служб, полиции и жандармерии.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подтвердил готовность сил безопасности. "Наши силы мобилизованы, развертывание завершено. Мы готовы", - написал он в соцсетях.

Власти Франции объявили о развертывании 70 тыс. полицейских и жандармов по всей стране после беспорядков, вандализма и мародерства, произошедших на прошлой неделе и нанесших ущерб почти 3 тысячам предприятий.

В акциях протеста принимают участие профсоюзы, студенты и участники движения "Желтых жилетов". Они выдвигают требования, касающиеся покупательной способности, деятельности социальных служб, а также социальной и налоговой справедливости.

В Париже демонстранты собираются у Порт-д'Итали на юге города, откуда в 14:00 (15:00 мск) начнется разрешенный марш профсоюзов к Порт-де-Венсенн на востоке, вдали от центра города, где в прошлую субботу произошли акты насилия и мародерства. Маршрут был окончательно утвержден после того, как административный суд отклонил апелляцию межпрофсоюзной группы, которая просила провести шествие ближе к центру города.

Ограничения затронули и другие города. В Монпелье, Нанси, Канне и Анси префектуры запретили демонстрации, ссылаясь на соображения безопасности.