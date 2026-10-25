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Полиция задержала более 1,3 тыс. человек в ходе субботних беспорядков во Франции

Полиция задержала более 1,3 тыс. человек в ходе субботних беспорядков во Франции
Фото: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и жандармерии Франции за субботу задержали 1314 участников беспорядков, сообщают в воскресенье в МВД страны.

По данным министерства, 53 сотрудника правоохранительных органов получили ранения.

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Французские СМИ отмечают, что эти данные отражают тот факт, что на этой неделе беспорядки получились менее масштабными, чем неделей ранее. Тогда полицейские задержали более 2,6 тыс. нарушителей.

17 октября во французских городах прошли масштабные акции протеста против властей. Во многих случаях, в том числе в Париже, демонстрации переросли в столкновения с полицией и погромы.

Организаторы акций провели новую серию общенациональных демонстраций 24 октября. Однако число участников оказалось несколько менее значительным. Кроме того, СМИ сообщали, что в полиции в этот раз более тщательно подготовились к возможным беспорядкам и выделили дополнительные силы.

Последствия протестов в Париже

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Франция
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