410 тыс. человек вышли на акции протеста во Франции в субботу

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Франции объявило, что в акциях протеста, которые прошли в стране в субботу, приняли участие 410 тыс. человек, из них 110 тыс. - в Париже.

Власти сообщили, что число участников протестов на этот раз было несколько ниже, чем в ходе масштабных акций 17 октября, которые сопровождались значительными погромами и грабежами.

Одна из крупнейших французских левых профсоюзных организаций - Всеобщая конфедерация труда - назвала более высокие цифры - 800 тыс. человек по стране и 250 тыс. в столице.

По информации Le Figaro, в конце манифестации в Париже вспыхнули столкновения. Более 500 погромщиков атаковали сотрудников правоохранительных органов на бульваре Венсен. Они начали забрасывать полицейских различными предметами, в ответ правоохранители применили водомет и слезоточивый газ.

"На данный момент число задержанных приближается к 1 тыс. Разумеется, эта цифра вырастет, когда будут обобщены все данные. Для сравнения: 17 октября в это же время было 385 задержанных", - заявил глава МВД Лоран Нуньес вечером на брифинге.

Министр заверил, что "удалось предотвратить многочисленные случаи мародерства".

"Благодаря вмешательству правоохранительных органов не было совершено целенаправленных нападений на государственные учреждения, будь то мэрии, административные здания или полицейские участки, как это происходило 17 октября", - отметил Нуньес.

Тем не менее, по его словам, в некоторых городах зафиксированы "случаи порчи имущества или разграбления магазинов", однако "масштабы этих инцидентов значительно меньшие, чем на прошлой неделе".

В то же время, указал глава МВД, 289 акций протеста, зарегистрированных в субботу, "прошли спокойно там, где они проходили под контролем сил внутренней безопасности".

При этом Нуньес выразил обеспокоенность по поводу "формирования групп повышенного риска" и указал на присутствие "активистов крайне левых радикальных движений, ультралевых, вокруг которых порой сплачивались другие радикально настроенные элементы".

Министр также отметил, что в Тулузе и Клермон-Ферране два человека получили тяжелые ранения.

Тем временем СМИ сообщают о столкновениях в Ницце, Бордо, Лиможе и Лилле.