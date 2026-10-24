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Тысячи человек приняли участие в протестах в Италии и Испании

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Многотысячные акции протеста прошли в субботу в нескольких итальянских и испанских городах, сообщают европейские СМИ.

Наиболее крупные демонстрации в Италии прошли в Милане, Риме и Турине.

Группа протестующих в итальянской столице попыталась прорваться на территорию Колизея, однако стражи порядка смогли остановить их. Участники акций выражали недовольство по целому ряду вопросов, среди которых - система образования, коррупция и пенсии.

Власти Испании в свою очередь сообщили, что около 25 тыс. человек приняли участие в демонстрациях в Мадриде в знак протеста против пенсионной системы страны. Отмечается, что все акции прошли спокойно, без столкновений и беспорядков.

Ранее сообщалось, что во Франции и Бельгии в субботу также прошли протесты. По информации Le Figaro, в конце манифестации в Париже вспыхнули столкновения. По данным французского МВД, стражи порядка задержали за субботу около 1 тыс. человек.

Италия Испания
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