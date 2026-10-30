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В Италии прошли протесты против роста цен и политики правительства Мелони

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Массовые демонстрации прошли в Италии против роста стоимости жизни, увеличения военных расходов и курса правительства премьер-министра Джорджи Мелони, сообщает в пятницу итальянское агентство АНСА.

"В пятницу тысячи рабочих, студентов вузов и школ, а в некоторых случаях и их родителей, участвовали в демонстрациях в десятках итальянских городов, включая Рим, Милан, Неаполь, Турин, Венецию и Палермо", - передает АНСА.

В сообщении отмечается, что в Неаполе недовольные в знак протеста сожгли портреты Мелони и министра высшего образования и научных исследований Анны Марии Бернини. В Падуе такой же участи подверглось фото министра просвещения Джузеппе Вальдитары, а у мэрии Турина вывалили два бака навоза.

Порядок на маршах обеспечивают многочисленные полицейские наряды. АНСА уточняет, что повышенные меры безопасности связаны с протестами, которые прошли в Италии 17 и 18 октября.

Тогда некоторые шествия переросли в беспорядки: недовольные били витрины магазинов и ресторанов, портили уличные скамейки, бросались камнями, поджигали мусорные баки. В ответ полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

Италия Джорджа Мелони
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