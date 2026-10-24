Илон Маск сообщил о закрытии лазейки в Starlink, которую использовали ВСУ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Глава компании SpaceX Илон Маск в субботу заявил, что украинские военные нарушали условия использования системы Starlink, но теперь эта лазейка устранена.

"Украинские военные нарушили условия использования Starlink, задействовав его для наступательных ударов с применением беспилотников (...). На прошлой неделе эта лазейка была закрыта", - написал Маск в соцсети.

При этом он дал понять, что система все еще может использоваться для оборонительных целей, и что это - единственная система связи, которую Россия, "по крайней мере, пока что", не может вывести из строя.