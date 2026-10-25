Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил полет в район Норвежского моря

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress выполнил тренировочный полет с континентальной части Соединенных Штатов в район Норвежского моря, сообщил британский авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Полет выполнялся в рамках ежегодных учений американских стратегических ядерных сил Global Thunder, которые в настоящее время проводит Стратегическое командование ВВС США (USSTRATCOM).

По имеющимся данным, в полетах должны были принять участие два стратегических бомбардировщика B-52H. Однако вскоре после вылета с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) один из них по непонятной причине вернулся на аэродром.

Второй самолет с позывным "HUSH11" продолжил одиночный полет. В районе над северо-востоком Канады и к югу от Исландии его дозаправляли в воздухе американские самолеты заправщики.

Как сообщало Стратегическое командование ВС США, "в учениях Global Thunder 27 задействован личный состав всей структуры стратегических сил. Цель учений - повышение готовности ядерных сил, а также обеспечение безопасности, надежности, эффективности и убедительности потенциала стратегического сдерживания".

При этом подчеркивалось, что "данные учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия какого-либо государства, других субъектов или текущие события в мире".

Стратегическому командованию ВС США подчиняются части и соединения стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие (в том числе 46 самолетов B-52H и 19 B-2), 400 межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования Minuteman III, а также 14 стратегических атомных подводных лодок класса Ohio, каждая из которых оснащена 20 баллистическими ракетами Trident II D5.