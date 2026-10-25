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Первая леди США Мелания Трамп допустила визит на Украину

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что посетит Украину.

"Посмотрим", - ответила она на вопрос журналистов во Флориде.

В минувшую пятницу в Белом доме сообщили, что США удалось добиться прекращения огня между РФ и Украиной в Алешках, отметив, что первая леди США Мелания Трамп "обеспечила локальное перемирие между Россией и Украиной в районе города Алешки".

"Обе страны согласились временно остановить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный гуманитарный коридор", - говорилось в пресс-релизе американской администрации.

Ранее, президент России Владимир Путин попросил переговорщика со стороны США Стива Уиткоффа передать признательность Мелании Трамп за ее усилия в гуманитарной сфере, в частности - по воссоединению детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки Херсонской области.

Мелания Трамп США
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