Президенты Белоруссии и Монголии проводят переговоры в Минске

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье проводит переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в Минске, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

"Сегодня Александр Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсух общаются в формате тет-а-тет. Завтра - официальная часть и переговоры делегациями во Дворце Независимости", - говорится в сообщении.

Президент Монголии в субботу прибыл в Минск с официальным визитом. Это первый в истории визит главы монгольского государства в Белоруссию.

В программе визита запланированы переговоры с президентом Белоруссии и подписание документов о сотрудничестве, включая дорожную карту развития сотрудничества на 2027-2029 годы.