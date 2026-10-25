Лукашенко выступил за интенсификацию сотрудничества между Белоруссией и Монголией

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в неформальной обстановке в воскресенье в Минске предложил интенсифицировать белорусско-монгольские отношения, сообщает госагентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в ходе официальных переговоров 26 октября лидерам предстоит подробно обсудить двусторонние отношения стран.

"Но если коротко говорить, я бы предложил, чтобы мы начали с двух-трех важных для нас с Монголией проектов и начали наше сотрудничество, чтобы мы дали старт очень интенсивному нормальному сотрудничеству", - сказал президент Белоруссии, которого цитирует агентство.

"Да, мы торгуем. Но, согласитесь, объемы той торговли, что сегодня у нас есть, это просто смешные. Поэтому сутью наших переговоров станет то, что мы должны заложить прочный фундамент белорусско-монгольской дружбы и отношений. Мы постараемся стать для вас надежными друзьями", - добавил Лукашенко.

Президент Монголии в субботу прибыл в Минск с официальным визитом. Это первый в истории визит главы монгольского государства в Белоруссию.

В программе визита запланированы переговоры с президентом Белоруссии и подписание документов о сотрудничестве, включая дорожную карту развития сотрудничества на 2027-2029 годы.