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Хуситы заявили об ударах по аэропорту и базам в Саудовской Аравии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы утверждают, что нанесли в воскресенье вечером удары по Международному аэропорту имени Короля Халида в Эр-Рияде и двум военным базам в Саудовской Аравии.

"Хуситы провели три операции с использованием дронов и баллистических ракет. Целью первой операции стал Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде", - заявил представитель хуситов Яхья Сари в социальной сети X.

Он также сообщил, что хуситы нанесли удары по авиационным ангарам, складам боеприпасов, центрам по контролю дронов и ряду других объектов на авиабазе имени короля Халида недалеко от города Хамис-Мушайт.

Целью третьей операции стала военно-морская база пограничной службы страны в городе Джизан.

По словам Сари, все операции были успешными. Подтверждения этих данных из других источников не поступало.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

Саудовская Аравия Эр-Рияд Йемен хуситы
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