Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября
Выборы в Сербии и Бразилии, сход вагонов грузового поезда в Екатеринбурге, победа "Зенита" над "Динамо"
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва добился переизбрания, победив во втором туре. Его оппонент Флавиу Болсонару заявил, что не намерен признавать поражение и выступает за проведение повторного голосования.
- Лидер Сербской прогрессивной партии, экс-президент Александр Вучич признал поражение на парламентских выборах.
- Исполняющим обязанности мэра Владивостока после назначения Константина Шестакова врио губернатора Приморского края стал Дмитрий Свитайло.
- В Екатеринбурге на перегоне Решеты - Седельниково сошли с путей 20 вагонов грузового поезда, загорелись семь цистерн.
- Хуситы заявили об ударах по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и двум военным базам в Саудовской Аравии. По их словам, операции были успешными.
- Пентагон готовит военные базы США к автономной работе в течение 90 дней на случай крупномасштабной войны, сообщил Fox News.
- Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступил против планов руководства страны начать связанную с Ираном операцию до выборов в Кнессет.
- Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл махачкалинское "Динамо" в домашнем матче 12-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу.