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Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Выборы в Сербии и Бразилии, сход вагонов грузового поезда в Екатеринбурге, победа "Зенита" над "Динамо"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва добился переизбрания, победив во втором туре. Его оппонент Флавиу Болсонару заявил, что не намерен признавать поражение и выступает за проведение повторного голосования.

- Лидер Сербской прогрессивной партии, экс-президент Александр Вучич признал поражение на парламентских выборах.

- Исполняющим обязанности мэра Владивостока после назначения Константина Шестакова врио губернатора Приморского края стал Дмитрий Свитайло.

- В Екатеринбурге на перегоне Решеты - Седельниково сошли с путей 20 вагонов грузового поезда, загорелись семь цистерн.

- Хуситы заявили об ударах по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде и двум военным базам в Саудовской Аравии. По их словам, операции были успешными.

- Пентагон готовит военные базы США к автономной работе в течение 90 дней на случай крупномасштабной войны, сообщил Fox News.

- Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступил против планов руководства страны начать связанную с Ираном операцию до выборов в Кнессет.

- Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл махачкалинское "Динамо" в домашнем матче 12-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу.

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