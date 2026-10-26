Глава CENTCOM ознакомился с оперативной обстановкой в районе Ормузского пролива

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы продолжают обеспечивать бесперебойное коммерческое судоходство в Ормузском проливе, заявил глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

По сообщению командования, адмирал в воскресенье ознакомился с оперативной обстановкой в зоне операций ВМС США в районе Ормузского пролива, совершив полет над ним на борту военного вертолета CH-47 Chinook.

"Сегодня основные маршруты в Ормузском проливе свободны от иранских морских мин - и это результат невероятных усилий наших людей. Мы по-прежнему уделяем первостепенное внимание обеспечению бесперебойного коммерческого судоходства, работая в тесном взаимодействии с коллегами из различных ведомств США, представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и судоходной индустрии", - сказал Купер.

По данным CENTCOM, за последние шесть месяцев при поддержке сил CENTCOM через Ормузский пролив успешно прошли более 3 тыс. коммерческих судов, несмотря на угрозы и атаки со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Это свыше 95% всех судов, следовавших через него за этот период, указали в CENTCOM.

С лета текущего года американские силы оказали содействие партнерам в странах Персидского залива в экспорте более 1,5 млрд баррелей сырой нефти, отметили в командовании, подчеркнув, что это наглядно демонстрирует: США и их региональные партнеры контролируют этот международный водный путь.