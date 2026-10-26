Поиск

WSJ пишет, что Вашингтон призывает Орбана вступить в борьбу за пост генсека ООН

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Белый дом призывает бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принять участие в гонке за пост генерального секретаря ООН, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа выступает за кандидатуру Орбана на пост генерального секретаря ООН. США призвали экс-премьера Венгрии принять участие в гонке", - сообщает издание.

По данным газеты, план ждет "финального решения", при этом Россия и Китай, "как полагают, готовы поддержать" его кандидатуру.

"План в том, чтобы Орбан стал их совместным кандидатом. (...) Когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете безопасности ООН, они обычно этого добиваются", - обращает внимание газета.

В настоящее время борьбу за пост главы ООН продолжают семь кандидатов.

Полномочия нынешнего генсека, португальца Антониу Гутерриша, истекают в конце 2026 года.

Вашингтон Виктор Орбан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лула да Силва добился переизбрания на пост президента Бразилии

 Лула да Силва добился переизбрания на пост президента Бразилии

Лула да Силва побеждает на президентских выборах в Бразилии

Начальник Генштаба ЦАХАЛ выступил против плана Нетаньяху начать связанную с Ираном операцию

 Начальник Генштаба ЦАХАЛ выступил против плана Нетаньяху начать связанную с Ираном операцию

Вучич заявил о поражении его партии на выборах в Сербии

 Вучич заявил о поражении его партии на выборах в Сербии

Хуситы заявили об ударах по аэропорту и базам в Саудовской Аравии

Что произошло за день: воскресенье, 25 октября

Трамп уверен, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут очень скоро

 Трамп уверен, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут очень скоро

Полиция задержала более 1,3 тыс. человек в ходе субботних беспорядков во Франции

 Полиция задержала более 1,3 тыс. человек в ходе субботних беспорядков во Франции

Пострадавший от ударов хуситов аэропорт Эр-Рияда возобновил международные рейсы

Ушаков сказал, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3973 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12568 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов