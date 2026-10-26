WSJ пишет, что Вашингтон призывает Орбана вступить в борьбу за пост генсека ООН

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Белый дом призывает бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана принять участие в гонке за пост генерального секретаря ООН, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа выступает за кандидатуру Орбана на пост генерального секретаря ООН. США призвали экс-премьера Венгрии принять участие в гонке", - сообщает издание.

По данным газеты, план ждет "финального решения", при этом Россия и Китай, "как полагают, готовы поддержать" его кандидатуру.

"План в том, чтобы Орбан стал их совместным кандидатом. (...) Когда США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете безопасности ООН, они обычно этого добиваются", - обращает внимание газета.

В настоящее время борьбу за пост главы ООН продолжают семь кандидатов.

Полномочия нынешнего генсека, португальца Антониу Гутерриша, истекают в конце 2026 года.