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В МИД РФ считают, что вероятность выдвижения Орбана кандидатом на пост генсека ООН есть

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все еще может быть выдвинут кандидатом на пост генсека ООН, однако ни США, ни Китай, ни Россия как постоянные члены Совета безопасности Организации не могут этого сделать, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.

"Мы так же об этом прочитали. Пока нет (обсуждения кандидатуры Орбана в Совбезе - ИФ). Ни Россия, ни США, ни Китай выдвигать Орбана не будут, потому что мы являемся постоянным членом Совета Безопасности ООН, и мы не выдвигаем никого на пост генерального секретаря ООН", - сказал Алимов в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, если верить публикациям в СМИ, "те, кто стоит за этой инициативой, наверное, должны подыскать государство, которое возьмет на себя эту почетную обязанность". "Как только это произойдет, тогда будем прикидывать возможности обсуждать, консультироваться. Несомненно, все кандидатуры, официально выдвинутые на пост генсека, обсуждаются", - пояснил Алимов.

Он добавил, что с точки зрения процедуры в настоящий момент страны все еще могут выдвигать кандидатов на пост генсека, несмотря на то, что часть голосований в СБ ООН уже состоялась. "Ограничений нет. Мы не исключаем появление и других кандидатов", - сказал Алимов.

Отвечая на вопрос, насколько Россию устроил бы Орбан в качестве нового генсека ООН, замминистра подчеркнул, что Россия с уважением относится к принципу географической ротации регионов. "Принцип не официальный, но он существует. Согласно ему, позицию генерального секретаря в этот раз должен занять представитель региона Латинской Америки и государств Карибского бассейна. Если возможности подбора кандидатов из числа представленных этим регионом будут исчерпаны, тогда будем смотреть, в какую сторону двигаться", - сказал Алимов, добавив, что латиноамериканские государства также могут выдвинуть Орбана кандидатом в генсеки, так как кандидат от той или иной страны не обязательно должен являться ее гражданином.

Виктор Орбан МИД РФ ООН Венгрия
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