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Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны

Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны
Фото: Omar Marques/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Пентагон готовит американские военные базы к автономному функционированию в течение как минимум 90 дней без внешней поддержки на случай крупномасштабной войны, сообщает телеканал Fox News.

Новое требование является частью военной инициативы FORTRESS, направленной на обеспечение возможности американским войскам продолжать боевые действия даже в случае нарушения работы гражданских систем, от которых они зависят.

"Мы не хотим полагаться на стандартную гражданскую муниципальную инфраструктуру для обеспечения нашей национальной обороны. Мы просто не можем. Это недопустимый риск", - заявил телеканалу пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Пентагон также закладывает основу для переориентации гражданских заводов на оборонное производство во время кризиса, одновременно готовя альтернативные цепочки поставок и стратегические резервы для обеспечения бесперебойной поставки оружия, топлива и других необходимых материалов.

В рамках программы FORTRESS каждая крупная военная база на континентальной территории США должна самостоятельно обеспечивать основные операции в течение как минимум 90 дней, включая доступ к электроэнергии, воде, топливу и связи.

"Энергия сейчас - это основа боевых действий. Без электричества вы теряете связь, воду, логистику, сборочные линии и даже основные структуры военного командования", - сказал Парнелл.

В рамках стратегии FORTRESS предусмотрены портативные ядерные реакторы, крупномасштабные системы хранения энергии на основе батарей и микросети, способные отключать военные объекты от гражданской электросети, позволяя им продолжать работу во время длительных перебоев в электроснабжении.

"Критически важные источники энергии должны быть независимыми, надежными и резервными", - сказал Парнелл.

В рамках подготовки к кризису FORTRESS предусматривает создание стратегических резервов боеприпасов, топлива, критически важных минералов, электроники, запасных частей и медикаментов, которые могли бы поддерживать военные операции в случае нарушения международных путей снабжения или неспособности отечественных производителей удовлетворить спрос военного времени.

Помимо энергетики и производства, инициатива включает в себя усилия по укреплению военных средств связи, навигации и спутниковых возможностей в условиях помех, включая подготовку к поддержанию операций при глушении сигналов GPS или нарушении работы космических аппаратов.

"Не стоит принимать подобные решения в разгар глобального конфликта, ведущегося на нескольких фронтах. У нас должен быть (заранее подготовленный - ИФ) план", - подчеркнул Парнелл.

Он охарактеризовал программу FORTRESS как своего рода "страховой полис" для территории США, призванный гарантировать, что американские войска смогут продолжать действовать, даже если масштабная война приведет к разрушению инфраструктуры и цепочек поставок, от которых они зависят.

Пентагон США
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