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ЕС поздравил "Студенческий список" с победой на выборах в Сербии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос поздравили сербский "Студенческий список" с победой на досрочных парламентских выборах.

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"Поздравляем "Студенческий список" с победой на парламентских выборах. Мы готовы поддержать реформы в области верховенства закона, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и сильных демократических институтов, а также работать сообща для продвижения будущего Сербии в Евросоюзе", - написали фон дер Ляйен и Кошта в соцсети X.

Еврокомиссар по расширению также поздравила "Студенческий список" с победой и отметила, что для Сербии может начаться новая глава.

"Для Сербии может начаться новая глава. Дверь в ЕС открыта, и мы готовы вместе двигаться вперед", - отметила Кос в соцсети X.

Ранее экс-президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич признал поражение на парламентских выборах.

"Судя по проведенным расчетам, ясно, что мы проиграли эти выборы. "Студенческий список" победил", - приводят сербские СМИ слова Вучича, ушедшего перед голосованием с поста президента Сербии.

При этом он отметил, что окончательные результаты выборов еще не поступили.

Согласно прогнозу Ipsos и Cesid, "Студенческий список" получит 52,7 % голосов, то есть 140 мест, а коалиция Вучича "Объединенная Сербия" - 38,9% и 104 места соответственно. Другие партии не войдут в Скупщину.

Антониу Кошта Александр Вучич Евросоюз Сербия
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