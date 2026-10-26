"Студенческий список" может сформировать правительство Сербии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Победившему на парламентских выборах в Сербии "Студенческому списку" достается 141 место в Скупщине (парламенте), что обеспечивает ему парламентское большинство, а также возможность выбрать новое руководство парламента и сформировать правительство, сообщил телерадиоканал РТС.

В соответствии с сербской Конституцией, окончательные результаты избирательная комиссия страны должна огласить в 96 часов после закрытия избирательных участков, а новый состав Скупщины должен быть утвержден в 30-дневный срок после объявления окончательных результатов выборов.

Состав нового правительства должен быть сформирован в 90-дневный срок после утверждения Скупщины нового созыва.

До 25 декабря в Сербии должны пройти и выборы президента. Александр Вучич досрочно ушел в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах, однако его Сербская прогрессивная партия проиграла, и уходит в оппозицию.