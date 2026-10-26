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Лула да Силва увидел попытки влияния извне на выборы в Бразилии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Иностранные силы пытались повлиять на бразильские выборы, используя цифровые платформы, заявил в ночь на понедельник добившийся переизбрания президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Речь идет о внешнем вмешательстве с применением цифровых платформ", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Глава государства, говоря о внешней политике, предупредил, что Бразилия "не согласна быть задним двором кого бы то ни было".

Комментируя свою победу, Лула да Силва заявил, что одержал ее "вместе с бразильским народом".

Латиноамериканские СМИ отмечают, что комментарии Лулы да Силвы, вероятно, были адресованы США. В последние месяцы президент Бразилии неоднократно обвинял Вашингтон в попытках поддержать его оппонента Флавиу Болсонару.

Говоря о "заднем дворе", Лула да Силва имел в виду выражение "задний двор США". Этот термин используется для обозначения ситуаций, когда Вашингтон стремится сделать Латинскую Америку зоной своего исключительного влияния.

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва США
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