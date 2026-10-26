Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после роста до максимумов почти за шесть месяцев к концу прошлой недели.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 08:04 по Москве торгуются по $114,53 за баррель, на $2,19 (1,88%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу они подорожали на $3,55 (3,14%), до $116,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $2,21 (2,14%), до $101,06 за баррель. По итогам пятничной сессии их стоимость выросла на $3,8 (3,8%), до $103,27 за баррель.

"Опасения по поводу возобновления военных действий на Ближнем Востоке, которые в значительной степени обеспечили рост цен на нефть на прошлой неделе, сегодня утром ослабли, однако это затишье может оказаться временным", - написала в понедельник Вандана Хари, основательница компании Vanda Insights.

"Мы ожидаем, что волатильность будет оставаться повышенной, а баланс рисков - смещенным в сторону дальнейшего роста цен", - добавила она, обратив внимание на то, что президент США Дональд Трамп не развеял обеспокоенности рынка относительно новых ударов по Ирану после американских промежуточных выборов, которые пройдут в начале ноября.

Глава Белого дома заявил в воскресенье, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли продолжать переговоры с Тегераном или же возобновить военные операции.

Между тем агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что посредники из Катара прибыли в Иран в рамках усилий, направленных на деэскалацию в ближневосточном регионе.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева полагает, что снижение нефтяных цен обусловлено скорее "корректировкой позиций и мерами по управлению рисками", нежели ожиданиями улучшения ситуации с предложением на рынке. "Риски, связанные с поставками через Ормузский пролив, по-прежнему остаются весьма значительными", - отметила она.

Тем временем йеменские хуситы продолжают наносить удары по саудовским объектам. В минувшие выходные хуситы заявили, что нанесли удары по ряду объектов на территории Саудовской Аравии. Согласно их утверждению, под атаку попали, в частности, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. Целями ударов также стали объекты инфраструктуры нефтекомпании Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре.

Саудовская Аравия начнет хранить нефть в Сингапуре со второй половины 2027 года, чтобы укрепить устойчивость своей цепочки поставок в регионе, заявили в понедельник министры энергетики обеих стран.