Поиск

Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после роста до максимумов почти за шесть месяцев к концу прошлой недели.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 08:04 по Москве торгуются по $114,53 за баррель, на $2,19 (1,88%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу они подорожали на $3,55 (3,14%), до $116,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $2,21 (2,14%), до $101,06 за баррель. По итогам пятничной сессии их стоимость выросла на $3,8 (3,8%), до $103,27 за баррель.

"Опасения по поводу возобновления военных действий на Ближнем Востоке, которые в значительной степени обеспечили рост цен на нефть на прошлой неделе, сегодня утром ослабли, однако это затишье может оказаться временным", - написала в понедельник Вандана Хари, основательница компании Vanda Insights.

"Мы ожидаем, что волатильность будет оставаться повышенной, а баланс рисков - смещенным в сторону дальнейшего роста цен", - добавила она, обратив внимание на то, что президент США Дональд Трамп не развеял обеспокоенности рынка относительно новых ударов по Ирану после американских промежуточных выборов, которые пройдут в начале ноября.

Глава Белого дома заявил в воскресенье, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли продолжать переговоры с Тегераном или же возобновить военные операции.

Между тем агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что посредники из Катара прибыли в Иран в рамках усилий, направленных на деэскалацию в ближневосточном регионе.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева полагает, что снижение нефтяных цен обусловлено скорее "корректировкой позиций и мерами по управлению рисками", нежели ожиданиями улучшения ситуации с предложением на рынке. "Риски, связанные с поставками через Ормузский пролив, по-прежнему остаются весьма значительными", - отметила она.

Тем временем йеменские хуситы продолжают наносить удары по саудовским объектам. В минувшие выходные хуситы заявили, что нанесли удары по ряду объектов на территории Саудовской Аравии. Согласно их утверждению, под атаку попали, в частности, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме. Целями ударов также стали объекты инфраструктуры нефтекомпании Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре.

Саудовская Аравия начнет хранить нефть в Сингапуре со второй половины 2027 года, чтобы укрепить устойчивость своей цепочки поставок в регионе, заявили в понедельник министры энергетики обеих стран.

Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

 Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

 Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

 Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Болсонару будет добиваться проведения повторных выборов в Бразилии

 Болсонару будет добиваться проведения повторных выборов в Бразилии

ЕС поздравил "Студенческий список" с победой на выборах в Сербии

Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны

 Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны

Лула да Силва добился переизбрания на пост президента Бразилии

 Лула да Силва добился переизбрания на пост президента Бразилии

Лула да Силва побеждает на президентских выборах в Бразилии

Начальник Генштаба ЦАХАЛ выступил против плана Нетаньяху начать связанную с Ираном операцию

 Начальник Генштаба ЦАХАЛ выступил против плана Нетаньяху начать связанную с Ираном операцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12575 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3973 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов