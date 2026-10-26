Brent подешевела до $114,87 за баррель

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Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе, хотя и отступили от внутридневных минимумов.

К 14:24 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,85 (1,58%), до $114,87 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,26 (2,19%), до $101,01 за баррель.

Ранее в ходе торгов Brent опускалась до $114 за баррель, на WTI - до $100,6 за баррель. В пятницу контракты на эти марки нефти подорожали на 3,14% и 3,8% соответственно, до максимумов почти за шесть месяцев.

Давление на нефтяные цены оказывают надежды, связанные с сообщениями о прибытии посредников в американо-иранских переговорах в Тегеран в рамках усилий по деэскалации конфликта. Представители стран-участниц Мекканского соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) в понедельник обсудят с президентом Ирана меры по урегулированию ситуации в ближневосточном регионе, заявил замминистра иностранных дел Саудовской Аравии Раед Кримли.

"Встреча состоится в рамках продолжающихся усилий участников соглашения по деэскалации между сторонами, вовлеченными в текущий кризис, а также продвижению диалога и дипломатических решений в поддержку посреднических усилий, которые предпринимают Катар и Пакистан", - написал он в соцсети X.

"Опасения по поводу возобновления военных действий на Ближнем Востоке, которые в значительной степени обеспечили рост цен на нефть на прошлой неделе, сегодня утром ослабли, однако это затишье может оказаться временным", - написала Вандана Хари, основательница компании Vanda Insights.

"Мы ожидаем, что волатильность будет оставаться повышенной, а баланс рисков - смещенным в сторону дальнейшего роста цен", - добавила она, обратив внимание на то, что президент США Дональд Трамп не развеял обеспокоенности рынка относительно новых ударов по Ирану после американских промежуточных выборов, которые пройдут в начале ноября.

Глава Белого дома заявил Fox News, что в ближайшее время примет решение о том, следует ли заключить сделку с Ираном или же "покончить с ним".

Хуситы продолжают атаковать саудовские объекты. В минувшие выходные хуситы заявили, что нанесли удары по ряду целей на территории Саудовской Аравии, в том числе по международным аэропортам в Эр-Рияде и Даммаме, а также по объектам инфраструктуры нефтекомпании Saudi Aramco в Янбу-эль-Бахре.

Активизация атак на Саудовскую Аравию со стороны йеменских боевиков приводит к росту ставок на перевозку нефти танкерами, отметили аналитики Rystad Energy. Продолжающиеся нападения на суда в Красном море вынуждают перевозчиков использовать более длинные маршруты, в основном через Суэцкий канал и вокруг мыса Доброй Надежды. Это приводит к увеличению транспортных расходов и сроков доставки, а также разрыва между саудовскими экспортными ценами и ценами с поставкой в Азию, что негативно отражается на прибыли Saudi Aramco, говорится в обзоре Rystad Energy.

Саудовская Аравия планирует хранить нефть в Сингапуре со второй половины 2027 года, чтобы укрепить устойчивость своей цепочки поставок в регионе, заявили в понедельник министры энергетики обеих стран.