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Болгарию ждет второй тур президентских выборов

Болгарию ждет второй тур президентских выборов
Илияна Йотова голосует на президентских выборах в Болгарии
Фото: Hristo Vladev/Anadolu via Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - На выборах президента и вице-президента Болгарии лидерство удерживает пара Илияна Йотова и Кирил Валчев, они получают 34,69% голосов - такие данные приводит в понедельник Центральная избирательная комиссия по итогам подсчета 99% бюллетеней.

На второе место выходит пара Андрей Гюров - Георги Кандев с 31,98% голосами избирателей.

Явка избирателей составила менее 50%, а это означает, что 1 ноября Болгарию ждет второй тур выборов, в котором будут бороться пары Йотова-Валчев и Гюров-Кандев.

Йотова представляет Болгарскую социалистическую партию, Гюров - беспартийный, но его поддержали центристские партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

Президентские выборы проводятся в Болгарии досрочно в связи с тем, что прежний глава государства Румен Радев подал в отставку в январе для того, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые прошли в стране ранее в этом году. Сейчас он занимает пост премьер-министра. С момента отставки Радева временным президентом Болгарии является Йотова.

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