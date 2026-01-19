Поиск

Президент Болгарии решил уйти в отставку

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении уйти в отставку, главой государства станет вице-президент Илияна Йотова, сообщают в понедельник болгарские СМИ.

"Я подам в отставку с поста президента Болгарии. Я уверен, что вице-президента Илияна Йотова станет достойной главой государства. Нас ждет решающий бой за будущее нашей страны. Мы готовы, мы все можем, и мы преуспеем", - заявил он в ходе видеообращения.

Ранее в болгарских СМИ писали, что Радев может уйти в отставку ради создания собственной партии для участия в парламентских выборах, ожидающихся в этом году. Сам президент заявил, что это стало необходимостью в связи с несостоятельностью действующих властей.

"Если бы власти защищали национальные интересы, уважали конституцию и разделение властей, а также отказались бы от коррупции и высокомерия, вопрос о формировании моей партии бы не поднимался", - подчеркнул он.

Радев являлся президентом Болгарии на протяжении девяти лет, за это время он назначал временные правительства семь раз.

