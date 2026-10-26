Поиск

В Иране выразили ожидания от встречи представителей Мекканского соглашения с Пезешкианом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Предстоящая встреча представителей стран-участниц Мекканского соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) с иранским президентом Масудом Пезешкианом может создать предпосылки для обеспечения безопасности в ближневосточном регионе, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Эта встреча может стать прелюдией к дальнейшим действиям, направленным на формирование региональной безопасности (...). Мы настаиваем на том, что стабильность невозможно установить без опоры на волю и интересы ближневосточных государств", - приводит его слова агентство ИРНА.

Багаи добавил, что на встрече будут обсуждаться действия Израиля в регионе, обстановка в Палестине и Ливане, а также американо-иранский конфликт, начавшийся 28 февраля.

Ранее в понедельник в МИД Саудовской Аравии заявили, что глава Минобороны королевства принц Халид бен Салман, начальник Генштаба Пакистана Асим Мунир, а также глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын посетят иранскую столицу Тегеран. Ожидается, что они обсудят с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи меры по деэскалации обстановки в ближневосточном регионе.

Иран Масуд Пезешкиан Саудовская Аравия Турция Пакистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Болгарию ждет второй тур президентских выборов

 Болгарию ждет второй тур президентских выборов

Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

 Нефть дешевеет, Brent торгуется около $114,5 за баррель

Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

 Временный президент Болгарии Йотова лидирует на выборах после подсчета более 17% бюллетеней

Что случилось этой ночью: понедельник, 26 октября

Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

 Уолл-стрит закрылась в минусе в пятницу

Болсонару будет добиваться проведения повторных выборов в Бразилии

 Болсонару будет добиваться проведения повторных выборов в Бразилии

ЕС поздравил "Студенческий список" с победой на выборах в Сербии

Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны

 Пентагон готовит военные базы к автономной работе в течение 90 дней на случай войны

Лула да Силва добился переизбрания на пост президента Бразилии

 Лула да Силва добился переизбрания на пост президента Бразилии

Лула да Силва побеждает на президентских выборах в Бразилии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12579 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3973 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов