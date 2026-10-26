В Иране выразили ожидания от встречи представителей Мекканского соглашения с Пезешкианом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Предстоящая встреча представителей стран-участниц Мекканского соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) с иранским президентом Масудом Пезешкианом может создать предпосылки для обеспечения безопасности в ближневосточном регионе, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Эта встреча может стать прелюдией к дальнейшим действиям, направленным на формирование региональной безопасности (...). Мы настаиваем на том, что стабильность невозможно установить без опоры на волю и интересы ближневосточных государств", - приводит его слова агентство ИРНА.

Багаи добавил, что на встрече будут обсуждаться действия Израиля в регионе, обстановка в Палестине и Ливане, а также американо-иранский конфликт, начавшийся 28 февраля.

Ранее в понедельник в МИД Саудовской Аравии заявили, что глава Минобороны королевства принц Халид бен Салман, начальник Генштаба Пакистана Асим Мунир, а также глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын посетят иранскую столицу Тегеран. Ожидается, что они обсудят с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи меры по деэскалации обстановки в ближневосточном регионе.