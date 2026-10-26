Генсек ООН предостерег от нового витка эскалации между Ираном и США

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран к сдержанности и к предотвращению эскалации конфликта.

"Я хочу ясно заявить: нам нужны максимальная сдержанность и дипломатические решения. Если бряцание оружием, свидетелями которого мы сейчас являемся, выльется в серьезную эскалацию, ситуация в регионе может выйти из-под контроля", - написал онв соцсети Х.

Гутерриш подчеркнул, что в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах "должны быть полностью восстановлены права и свобода судоходства в соответствии с международным правом".

Такое заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о возможной подготовке Израиля и США к новой волне ударов по Ирану.

Как сообщала The Wall Street Journal, ВМС США 25 октября осуществляли погрузку боеприпасов на авианосец USS George Washington, готовясь к возможному возобновлению ударов по Ирану. По данным CNN, американские военные пока не готовы к этому шагу, им нужно больше времени на подготовку. Разведслужбы США полагают, что Иран и хуситы вряд ли начнут атаковать первыми в нынешней фазе ближневосточного конфликта.

Израиль не собирается возобновлять удары по Ирану минимум до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил глава Минобороны Исраэль Кац. Однако ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предположил, что Иран может попытаться нанести удар по Израилю с целью сорвать проведение выборов.

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