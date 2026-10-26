Цены на газ в Европе впервые с 2022 года превысили 97 евро за МВт.ч

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Цена фьючерса на природный газ на ближайший месяц на нидерландской площадке TTF в понедельник превысила 97 евро за МВт.ч впервые с 2022 года.

По состоянию на 11:47 по Москве контракт дорожает на 3,8% и торгуется по 97,45 евро за МВт.ч.

Фьючерс на электроэнергию во Франции в результате роста цен на газ превысил 200 евро за МВт.ч впервые с января 2023 года.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке усилила опасения в отношении запасов газа на зиму, пишет Trading Economics. Поставки СПГ из стран Персидского залива, на которые до войны приходилось около 20% мирового предложения, примерно в пять раз ниже уровней годовой давности.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы на 25 октября составляют 74,62%, что на 14,92 процентного пункта ниже среднего показателя на эту дату за последние пять лет.

На фоне похолодания некоторые страны ЕС уже начали использовать запасы, и регион остается уязвим для дальнейших перебоев в поставках и потенциального скачка спроса на отопление.