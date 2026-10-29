Глава TotalEnergies назвал цены на газ в Европе опасным политическим сигналом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Европа вступает в опасный период относительно цен на газ, цены стали сильным политическим сигналом, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ на телеконференции.

"По прогнозу европейских цен на газ, я бы сказал, что совершенно ясно, что мы вступаем в опасный период", - сказал он, напомнив, что цена достигла 100 евро за мегаватт-час.

"Так что это становится политическим, я бы сказал, сильным сигналом. Ясно, что, к сожалению, зимний сезон - это пиковый сезон, но Катар возобновил некоторую добычу и экспорт СПГ", - сказал Пуяннэ, отметив, что в сентябре-октябре через Ормузский пролив поставляется около 25% довоенных объемов, но не только из Катара, а также из ОАЭ.

Он заметил, что объем с "Ямал СПГ" на европейском дефицитном рынке "был бы полезен, это правда". Евросоюз запретил российский СПГ на своем рынке с января 2027 года как санкциями, так и директивно.

"Но есть угроза, и сегодня у вас, я бы сказал, снова конкуренция между Европой и Азией за этот СПГ, оставшийся СПГ, (..) и поэтому европейцы готовы платить за это", - заметил топ-менеджер.

По его оценке, в 2025-2026 годах с "Ямал СПГ" поставляется в Европу порядка 15 млн т СПГ ежегодно, остальное направляется в Китай.