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Кремль приветствовал победу действующего президента Бразилии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что приветствуют победу на президентских выборах в Бразилии действующего главы государства Лулу да Силва и надеются на развитие конструктивных отношений с этой латиноамериканской страной.

"Мы приветствуем победу господина Лулу, он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процесса в рамках БРИКС и других организаций", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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