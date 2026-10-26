Администрация США повременит с поздравлением Лулы да Силвы с победой на выборах

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В администрации президента США Дональда Трампа решили пока не публиковать сообщение с поздравлениями Луису Инасиу Луле да Силве с переизбранием президентом Бразилии, пишет Folha de Sao Paulo.

По информации издания, в Вашингтоне взяли паузу, чтобы оценить обстановку. Такое решение приняли после того, как кандидат в президенты Флавиу Болсонару, которого поддерживал президент США Дональд Трамп, отказался признавать поражение и выступил за организацию повторного голосования.

В администрации Трампа решили повременить с публикацией коммюнике, в котором бразильский народ поздравляли с проведением президентских выборов, говорится в статье.

Газета утверждает, что изначально в Госдепартаменте США подготовили черновой вариант коммюнике. Однако затем поступила команда пока его не публиковать, чтобы дать время Белому дому "изучить ситуацию".

Болсонару после оглашения официальных результатов выборов заявил, что не может признать результаты. По его словам, решение продлить время для голосования спровоцировало нарушения.

Folha de Sao Paulo отмечает, что некоторые латиноамериканские лидеры, близкие к Трампу, в частности, президенты Колумбии и Чили, поздравили Лулу да Силву с победой.

Госдеп также пока не выпустил коммюнике и по поводу парламентских выборов в Сербии, на которых потерпел поражение бывший президент Александр Вучич.

Госдеп США систематически выпускает коммюнике по поводу выборов в самых разных странах мира. Как правило, в таких случаях Госдеп поздравляет избирателей с проведением голосования и дает комментарий по поводу победителей.