Узбекистан с 2027 года введет квоту на импорт сахара

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правительство Узбекистана планирует с 2027 года ввести квоту на импорт сахара в размере 300 тысяч тонн в год, сообщает новостной портал Spot.uz со ссылкой на источники.

По их данным, правительство приняло это решение еще в июне, однако соответствующее постановление в открытом доступе не публиковалось.

Ежегодная квота на импорт сахара составит 300 тысяч тонн: по 100 тысяч тонн для производителей напитков, кондитерских изделий и других продовольственных товаров.

Предполагается, что объем квоты на очередной (последующий) год будет утверждаться кабинетом министров в ноябре. Правительство будет принимать решение на основе "обоснованных предложений" Министерства экономики и финансов, Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей и Национального комитета по статистике.

Пересматривать размер квоты можно будет каждые шесть месяцев с учетом внутреннего потребления, загрузки производственных мощностей, цен на импорт, а также внутренних цен. Распределять квоты планируется через электронные онлайн-аукционы. Систему должны запустить до 1 декабря 2026 года и интегрировать с информационной системой "Единое окно" Таможенного комитета Узбекистана. Результаты аукционов будут публиковаться открыто.

Министерству экономики и финансов поручено в месячный срок подготовить проект изменений в Налоговый кодекс Узбекистана. Предлагается освободить местных производителей сахара от налога на прибыль и установить ставку налога на имущество в размере 50% на срок до 1 января 2031 года. Сэкономленные благодаря льготам средства предприятия должны направлять исключительно на погашение кредитов.