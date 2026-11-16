Правительство Киргизии запретило на полгода импорт сахара

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии ввело на полгода запрет на ввоз белого сахара, такое постановление подписал премьер-министр Адылбек Касымалиев.

Запрет ввели для обеспечения продовольственной безопасности страны, стабилизации рыночных цен на продовольственные товары для обеспечения функционирования внутреннего рынка, развития сахарного рынка Киргизии, сохранения сырьевой и перерабатывающей базы сахарной отрасли.

Государственным органам и ведомствам даны поручения принять меры, направленные на пресечение незаконного ввоза белого сахара. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.