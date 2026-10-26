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Саудовская Аравия будет хранить нефть в Сингапуре со второго полугодия 2027 г.

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия планирует разместить запасы нефти в Сингапуре для укрепления энергетической безопасности в Азии, сообщает издание Asharq Al-Awsat.

Как заявили министры энергетики обеих стран, Саудовская Аравия планирует со второй половины 2027 года хранить нефть в подземных скальных резервуарах Джуронг (Jurong) в Сингапуре. Это решение направлено на укрепление безопасности поставок энергоносителей в регионе.

"Саудовская Аравия и Сингапур объявляют о совместном намерении создать механизм для хранения саудовской нефти в подземных резервуарах Джуронг, - заявил министр энергетики, торговли и промышленности Сингапура Тан Си Ленг, выступая на Singapore International Energy Week. - Эта договоренность повышает устойчивость цепочки поставок саудовской нефти в Юго-Восточную Азию, а также способствует укреплению энергетической безопасности и стабильности Сингапура в случае возникновения перебоев с поставками".

"Приближение источников поставок к ключевым азиатским рынкам позволит сделать нашу сеть поставок более гибкой, а также поддержит энергетическую безопасность и готовность Сингапура к непредвиденным ситуациям", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Адулазиз бен Сальман в видеообращении к участникам конференции.

Подземные резервуары на острове Джуронг, расположенные на глубине 150 метров, способны вместить до 1,47 млн кубометров (около 9 млн баррелей) жидких углеводородов, таких как нефть и газовый конденсат.

В настоящее время Saudi Aramco уже хранит нефть в Японии и Южной Корее. Согласно условиям соглашений, в случае возникновения неожиданного дефицита местные правительства имеют приоритетное право на выкуп нефти, находящейся в этих хранилищах.

Саудовская Аравия Saudi Aramco Сингапур
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