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Парламент Египта разрешил оказать военную помощь Саудовской Аравии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Египетский парламент одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии для защиты от ударов йеменских хуситов, сообщает в понедельник Al Jazeera.

На прошлой неделе Национальный совет обороны Египта пообещал помочь Саудовской Аравии в обороне и вместе с тем – приложить силы для сдерживания эскалации ситуации в регионе.

Ранее президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси запросил у парламента одобрение такого шага в связи с просьбой Саудовской Аравии о помощи. При этом тогда президент заявил, что возможная военная помощь Эр-Рияду не будет включать в себя удары по территории Йемена.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

Египет Саудовская Аравия
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