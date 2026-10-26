В ЕС приветствовали возвращение в Венесуэлу лидера оппозиции Мачадо

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз приветствует возвращение лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо в Венесуэлу, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Возвращение оппозиционных лидеров и представителей способствует более широкому открытию политического пространства в Венесуэле", - говорится в опубликованном в понедельник коммюнике.

В ЕС рассчитывают, что "власти Венесуэлы и все политические субъекты воспользуются этой возможностью для продвижения инклюзивного диалога под руководством самих венесуэльцев на пути к свободным и справедливым выборам, опирающимся на надежные гарантии и полноценное участие всех политических сил", сообщил представитель ЕВС.

Мачадо возглавляет правоцентристскую партию Vente Venezuela, выступающую за либеральные экономические реформы, возвращение к демократическим институтам и верховенство закона.

В преддверии президентских выборов 2024 года Мачадо выиграла праймериз оппозиции и стала единым кандидатом. Однако Верховный суд Венесуэлы утвердил 15-летний запрет на ее участие в выборах.

Не имея возможности баллотироваться лично, Мачадо поддержала кандидатуру дипломата Эдмундо Гонсалеса, став главным организатором его избирательной кампании.

После жесткого подавления протестов, вызванных присуждением победы на выборах действовавшему президенту Николасу Мадуро, и выдачи ордеров на арест лидеров оппозиции Мачадо сначала была вынуждена скрываться внутри страны из соображений безопасности, потом покинула Венесуэлу.

Она стала лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2025 года. Норвежский Нобелевский комитет удостоил ее этой награды за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".