В Абхазии ограничат привлечение иностранцев к работе в такси

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правительство Абхазии изменило положение о лицензировании пассажирских автоперевозок и международных автомобильных перевозок грузов, установив новые требования к водителям такси, сообщает пресс-служба правительства.

Министр экономики Теймураз Миквабия объяснил, что "нововведения направлены на регулирование трудовой деятельности иностранных граждан в сфере общественного транспорта".

"Закон был принят Народным собранием и уже вступил в силу в текущем году. В рамках принятого закона кабинету министров были предоставлены дополнительные полномочия по введению ограничений на привлечение иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности по отдельным направлениям,- сказал он. - Устанавливаются четкие критерии для лиц, допущенных к управлению автомобилями такси"

"В данном проекте постановления предлагается установить, что водителями транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, а именно автомобилей такси, можно будет привлечь граждан Абхазии, иностранных граждан, имеющих либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство на территории республики", - сказал министр.

"К работе в такси могут быть привлечены иностранные граждане из числа государств, с которыми у Абхазии заключены соглашения о безвизовых взаимных поездках, при наличии документов, разрешающих временное пребывание в республике", - продолжил он.

"Соответственно, лица, которые не будут соответствовать данным критериям и не смогут предоставить соответствующие подтверждающие документы, не смогут получить документ, разрешающий осуществление трудовой деятельности в миграционной службе, и не смогут получить карточку водителя транспортного средства, которую в настоящее время выдает министерство экономики", - сказал Миквабия.

Соглашения о взаимных безвизовых поездках у Абхазии в различные годы были заключены с Россией, Никарагуа, Сирией, Южной Осетией и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой.

В сентябре 2025 года водители такси в Абхазии провели акцию протеста в Сухуме и выступили против конкуренции со стороны мигрантов из республик Средней Азии. Тогда Миквабия на встрече с участниками акции пообещал, что власти внесут соответствующие изменения в законодательство, касающиеся лицензирования пассажирских перевозок.