В Абхазии мигрантам запретят работать в такси

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Абхазии мигрантам запретят работать в такси. Парламент Абхазии внес соответствующие изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан в республике", одобрив их в окончательном чтении.

Основная цель внесенных изменений - регулирование рынка пассажирских перевозок и защита интересов местных граждан.

"Принятые изменения создают правовую базу для введения ограничений на работу иностранных граждан в определенных сферах экономики. В частности, речь идет о реализации мер, согласно которым услуги такси в Абхазии должны оказываться водителями, являющимися исключительно гражданами республики" - сообщил представитель президента в Народном Собрании Дмитрий Шамба.

По поручению президента республики Бадры Гунба законопроект разработало Министерство экономики.

"Внесение поправок позволит кабинету министров Абхазии устанавливать запрет на занятие иностранцами отдельными видами деятельности и замещение определенных должностей, что будет способствовать приоритетному трудоустройству граждан Абхазии в сфере автомобильных перевозок", - отметил Шамба.

В сентябре 2025 года водители такси в Абхазии провели акцию протеста в Сухуме и выступили против конкуренции со стороны мигрантов. Министр экономики республики Теймураз Миквабия на встрече с участниками акции пообещал тогда внести соответствующие изменения в законодательство, касающиеся лицензирования пассажирских перевозок.

Абхазия Дмитрий Шамба Теймураз Миквабия
