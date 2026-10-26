В США демократы попросили банки сохранять данные о сделках с РФ на случай расследования

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии направили письма в ряд банков и морских портов с просьбой сохранять все данные о сделках с Россией на случай потенциального расследования дизельного соглашения с Москвой, сообщает Bloomberg.

"Любой случай импорта российского дизеля в США поднимает серьезные правовые вопросы и может быть объектом судебного разбирательства, а также расследования Конгресса", - говорится в письмах.

Конгрессмены призвали адресатов сохранять все потенциальные записи, связанные с возможными или состоявшимися транзакциями.

Соглашение по дизелю с Россией, по мнению конгрессменов, может нести риски в сфере национальной безопасности США.

Сообщается, что письма были разосланы 25 октября, а на следующий день попали в публичный доступ. Их получили банки JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Morgan Stanley, а также ряд портов, в том числе Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Bloomberg отмечает, что Конгресс может уделить сделке по дизелю более тщательное внимание, если демократы получат большинство в Палате представителей или в Сенате на промежуточных выборах в США 3 ноября.

Ранее сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям американского конгресса допускали возможное расследование сделки президента США Дональда Трампа с Москвой по поставкам российского дизельного топлива.