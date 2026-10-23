Набиуллина считает, что факт дизельной сделки можно оценить положительно

Она не окажет значимого влияния на инфляцию в РФ, заявила глава ЦБ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Факт дизельной сделки можно оценить положительно; значимого влияния на инфляцию в России она не окажет, так как внутренний рынок обеспечен, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Первое, из чего мы исходим, это видно на данных, то, что объёмы выпуска дизеля, дизельного топлива, они достаточны как для покрытия потребностей внутреннего рынка, так и для возобновления экспорта. Поэтому значимого влияния на топливный рынок России, на инфляцию в России эти сделки не окажут", - сказала Набиуллина.

"Но мы учитываем все подобные факторы при подготовке нашего прогноза, а в целом сам факт этих изменений можно оценить положительно", - добавила она.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 9 октября в ходе телефонных переговоров обсуждали поставки дизельного топлива из РФ на американский и международные рынки. По итогам этого разговора OFAC США по указанию Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На следующий день правительство РФ сообщило, что запрет на экспорт дизтоплива из РФ частично снят, решение вступило в силу 10 октября.

Первый танкер с российским дизелем уже направился в США, заявлял 22 октября спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.