КСИР сообщил об уничтожении беспилотника США в небе над островом Кешм

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил над островом Кешм в Ормузском проливе американский беспилотник MQ-1, сообщает в среду агентство Tasnim.

"Боевой разведывательный беспилотник MQ-1, принадлежащий американским военным, перехвачен и уничтожен современной и передовой системой ПВО Аэрокосмических сил КСИР в небе над островом Кешм", - информирует агентство.

В КСИР отметили, что США за последние дни активизировали сбор разведданных в регионе, пытаются выявлять расположение систем обороны Ирана и стараются повлиять на ситуацию в Ормузском проливе. В Корпусе заверили, что эта активность потерпела неудачу, военные неоднократно перехватывали вражеские аппараты.

Также в КСИР подчеркнули, что держат под контролем ситуацию в Ормузском проливе.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Центральное командование ВС США подготовило план нанесения ударов по Ирану, который может быть реализован уже в среду. Но позже президент США Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что пока не планирует наносить новые удары по Ирану, но если будет необходимость, то он готов к этому.