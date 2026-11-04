Поиск

КСИР сообщил об уничтожении беспилотника США в небе над островом Кешм

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана сбил над островом Кешм в Ормузском проливе американский беспилотник MQ-1, сообщает в среду агентство Tasnim.

"Боевой разведывательный беспилотник MQ-1, принадлежащий американским военным, перехвачен и уничтожен современной и передовой системой ПВО Аэрокосмических сил КСИР в небе над островом Кешм", - информирует агентство.

В КСИР отметили, что США за последние дни активизировали сбор разведданных в регионе, пытаются выявлять расположение систем обороны Ирана и стараются повлиять на ситуацию в Ормузском проливе. В Корпусе заверили, что эта активность потерпела неудачу, военные неоднократно перехватывали вражеские аппараты.

Также в КСИР подчеркнули, что держат под контролем ситуацию в Ормузском проливе.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Центральное командование ВС США подготовило план нанесения ударов по Ирану, который может быть реализован уже в среду. Но позже президент США Дональд Трамп заявил в интервью Financial Times, что пока не планирует наносить новые удары по Ирану, но если будет необходимость, то он готов к этому.

Хроника 28 февраля – 04 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кешм Ормузский пролив Иран КСИР США MQ-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не намерен отправлять в отставку Хегсета

Трамп уверен, что все его действия в отношении Ирана были правильными

Трамп обсуждает с советниками возможную отставку главы Пентагона

Вэнс назвал конфликт с Ираном причиной поражения республиканцев на выборах

На встрече с Меланией Трамп будут Дмитриев и Лантратова, если логистика позволит

 На встрече с Меланией Трамп будут Дмитриев и Лантратова, если логистика позволит

Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут за закрытыми дверями

В Армении задержали главу ГК "Ташир" Карапетяна

Казахстан прорабатывает с КНР вопрос строительства второй АЭС

Трамп заявил, что у США нет нужды применять ядерное оружие против Ирана

В Кремле рассчитывают, что Трамп продолжит свои миротворческие усилия
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4065 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12777 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 461 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов