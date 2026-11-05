Иран отвергает обвинения Евросоюза в поддержке хуситов

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Тегеране назвали безосновательными утверждения Евросоюза о вмешательстве Ирана в конфликт, между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

По данным телеканала, он решительно отверг утверждения о присутствии иранских военных экспертов в Йемене, подчеркнув, что публикация этой ложной информации направлена на сокрытие фактов и искажение общественного мнения.

Напоминая о принципиальной позиции Ирана в отношении продолжающихся конфликтов на Аравийском полуострове, Багаи отметил: "Установление мира на Аравийском полуострове требует прекращения военных нападений, уважения права йеменского народа на самоопределение, прекращения морской и воздушной блокады страны и диалога на основе плана действий, согласованного между йеменцами и Саудовской Аравией, и Исламская Республика Иран готова оказать любую помощь в этом отношении".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 2 ноября заявила, что ЕС решительно осуждает продолжающуюся военную эскалацию со стороны хуситов в Йемене и их нападения на Саудовскую Аравию, в частности те, что направлены против гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

"Мы выражаем полную солидарность с законным правительством Йемена, Королевством Саудовская Аравия и их народами. Недавние атаки на (президентский комплекс - ИФ) дворец Аль-Маашик в Адене, продолжающаяся осада города Таиз, военные действия вдоль западного побережья Йемена, а также нападения на Саудовскую Аравию являются чудовищными актами", - сказала она и потребовала, чтобы хуситы немедленно прекратили все военные действия.

"Мы призываем все стороны, включая Иран, прекратить любую военную поддержку хуситов, что является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН. ЕС вновь подтверждает свою твердую приверженность единству, суверенитету, независимости и территориальной целостности Йемена", - сказано в документе.

ЕС заверил законное правительство Йемена и Президентский руководящий совет в своей полной поддержке, которую обещает "наращивать, в том числе в их усилиях по проведению реформ, укреплению системы государственного управления и решению проблем, связанных с ухудшением экономической и гуманитарной ситуации, а также ситуации в области прав человека".

Евросоюз заявляет, что "конфликт в Йемене не может быть разрешен военным путем, и подтверждает свою полную поддержку Специального посланника ООН и мирных усилий под эгидой ООН".