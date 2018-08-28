На Украине создадут орган для подготовки общих претензий к РФ по возмещению "ущерба"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Петр Порошенко требует ускорить создание координационного органа, который займется составлением общей претензии Украины к России для возмещения причиненного ущерба.

"Я настаиваю на скорейшем создании координационного органа по формированию консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков, как это предусмотрено в моем законе о деоккупации Донбасса", - сказал Порошенко на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины во вторник в Киеве.