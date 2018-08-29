Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении "школьного перемирия"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Стороны вооруженного конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, которое было объявлено с полуночи этой среды из-за начала учебного года.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, вооруженные формирования в среду осуществили четыре прицельных обстрела позиций объединенных сил, несмотря на договоренности. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) также отмечает, что противник не прекратил обстрелов позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе, "не продержавшись" и 10 минут с начала перемирия в полнось, а утром применил минометы.

Со своей стороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о нарушении "школьного перемирия" украинскими военными.

"До 03:00 обстрелов не зафиксировано. В 03:15 зафиксирован обстрел по направлению - населенный пункт Зайцево - населенный пункт Гольмовский: применялись крупнокалиберные пулеметы", - сказал журналистам в среду представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня.

Наблюдатели Специальной наблюдательной миссии (СММ) ОБСЕ за 29 августа зафиксировали свыше 70 нарушений.

На последней встрече в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе договорилась об очередном всеобъемлющем прекращении огня сторонами конфликта с 00:01 среды, 29 августа, приуроченном к началу учебного года. Это уже 24-е перемирие, о котором договорились стороны конфликта со времени его начала в 2014 году, однако ни одно из них не соблюдалось в полной мере.