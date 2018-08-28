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Самолет ВМС США провел разведку рядом с Сирией

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II во вторник совершил многочасовой разведывательный полет близ Сирии, сообщается на западных авиационных ресурсах.

По их сведениям, самолет с бортовым номером 157326, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, часами курсировал к юго-западу от Сирии, находясь над международными водами Средиземноморья.

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В понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что США планируют провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал военный.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28 крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии. Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

"Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещенная в РФ группировка) при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы "применением химического оружия" сирийскими правительственными силами", - сказал Конашенков.

Во вторник Россия инициировала срочные консультации в СБ ООН по возможной провокации химатаки в Идлибе.

В минувшую субботу в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что два фрегата - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - войдут в состав российской эскадры в Средиземном море. Оба корабля оснащены крылатыми ракетами "Калибр", неоднократно наносили удары по боевикам в Сирии.

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Теги: Сирия, США, Россия

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