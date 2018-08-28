СМИ сообщили о наращивании флота РФ в Средиземном море до 17 кораблей и 2 подлодок

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия на фоне угрозы США нанести удар по Сирии нарастила свою военно-морскую группировку в Восточном Средиземноморье, доведя общее количество боевых кораблей до 19 единиц. Об этом сообщила во вторник газета Haaretz, ссылаясь на данные наблюдателей на Босфоре.

По сообщениям наблюдателей, в настоящее время в восточной части Средиземноморья находятся 17 боевых кораблей и 2 подводные лодки ВМФ России. Среди них, в частности, - ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", сторожевые корабли "Ярослав Мудрый" и "Пытливый", ракетные фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Град Свияжск" и "Великий Устюг", подлодки "Колпино" и "Великий Новгород".

В понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание США на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков.

По его словам, 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США "Росс" с 28 крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых позволяет нанести удары по всей территории Сирии.

"Данные приготовления являются новым подтверждением намерений США воспользоваться инсценировкой боевиков "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещенная в РФ группировка) при активном участии британских спецслужб в провинции Идлиб с якобы "применением химического оружия" сирийскими правительственными силами", - сказал ИКонашенков.

По его словам, ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) готовит очередную провокацию "применения химоружия" сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.

В минувшую субботу в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что два фрегата - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - войдут в состав российской эскадры в Средиземном море. Оба корабля оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и неоднократно наносили удары по боевикам в Сирии.