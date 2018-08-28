В Донбассе запрещенные вооружения за неделю стали использовать в 3,5 раза чаще

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине фиксирует увеличение числа случаев применения запрещенного вооружения в Донбассе, заявил на брифинге первый замглавы СММ Александр Хуг.

"Общее количество нарушений режима прекращения огня за прошлую неделю достигало 5500 раз. Если сравнивать прошлую неделю и позапрошлую, мы фиксируем увеличение применения запрещенного Минскими соглашениями вооружения примерно в 3,5 раза", - сказал он.

По его словам, основными "горячими точками" остаются район Авдеевка - Донецкий аэропорт - Ясиноватая, южный и восточный секторы Светлодарска, районы Мариуполя и населенного пункта Желобок.

"Во всех этих точках мы зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня, кроме восточного направления вокруг Мариуполя, там мы фиксировали снижение", - добавил он.

Также он отметил, что из-за непрекращающихся боевых действий ОБСЕ фиксирует разрушения гражданской инфраструктуры.

Хуг также сообщил об открытии КПП "Майорск" и очередях на этом пропускном пункте. "Сегодня я присоединился к патрулю СММ ОБСЕ и мы наблюдали большие очереди на КПП "Майорск", вероятнее всего, из-за того, что он несколько дней был закрыт", - отметил Хуг.

По его словам, перед тем, как был закрыт этот пропускной пункт, миссия фиксировала нарушения режима прекращения огня в непосредственной близости от этого КПП. "И на протяжении нескольких дней мы содействовали налаживанию диалога между сторонами, и за этим последовало, что сегодня утром КПП "Майорск" был вновь открыт", - добавил он.

Ранее сообщалось, что КПП "Майорск" был в одностороннем порядке закрыт с украинской стороны и прекратил пропуск граждан через линию соприкосновения.