Главные новости
В миреСМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии29августаВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 29 августаВ миреООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии
В мире

Президент Бразилии распорядился направить войска на границу с Венесуэлой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Мишел Темер подписал распоряжение о направлении воинских подразделений в граничащие с Венесуэлой районы страны в связи с возникшими там столкновениями между местными жителями и многочисленными венесуэльскими мигрантами.

В видеообращении к народу страны Темер отметил, что эта мера направлена на то, чтобы "обеспечить соблюдения правопорядка" в граничащем с Венесуэлой бразильским штатом Рорайма.

При этом президент подчеркнул, что войска будут "обеспечивать безопасность граждан Бразилии, а также венесуэльских иммигрантов, покидающих свою страну".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Бразилия, Венесуэла

Новости по теме

В мире
СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в СирииСМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии
США также начали создавать бесполетную зону на курдских территорияхПодробнее
 ООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в СирииООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в Сирии
Жизни 3 млн человек окажутся под угрозой, если в провинции возобновятся боевые действияПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Безопасная доза алкоголя" оказалась мифом, генетики обнаружили потомка двух вымерших видов людей, а в Японии создали совет по летающему транспортуПодробнее
 США активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в Сирии
По мнению российских военных, США планируют использовать возможную провокацию с применением химоружия для нового удара по СирииПодробнее
СМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в СирииСМИ сообщили об усилении боевого потенциала российской группировки в Сирии
РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за время участия в сирийском конфликтеПодробнее
 Джон Маккейн оставил послание к странеДжон Маккейн оставил послание к стране
Послание опубликовано через два дня после смерти известного политикаПодробнее
 Более трех тысяч человек эвакуировали с острова Свободы в Нью-ЙоркеБолее трех тысяч человек эвакуировали с острова Свободы в Нью-Йорке
Рядом со статуей Свободы взорвались несколько баллонов с пропаномПодробнее
 В немецком городе Хемнице произошли беспорядкиВ немецком городе Хемнице произошли беспорядки
Волнения начались после убийства гражданина Германии, предположительно, выходцами из Сирии и ИракаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 августа7 фото
28 августа
Фотохроника 28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле9 фото
28 августа
Карнавал в лондонском Ноттинг-Хилле
Владимир Путин на отдыхе в Тыве6 фото
27 августа
Владимир Путин на отдыхе в Тыве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в СирииВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 29 августаВ миреООН предсказала Идлибу худшую гуманитарную катастрофу за годы войны в СирииВ миреСША активизировали контакты с РФ для предотвращения возможной химатаки в СирииВ РоссииTelegram объяснил изменение политики конфиденциальности новым регламентом ЕСВ РоссииНападавших на воинский эшелон в Забайкалье было около десятка

Что случилось этой ночью: среда, 29 августа

Американская система ПРО в Сирии, арест российских моряков в Южной Корее, вдвое возросшее число жертв урагана "Мария" Подробнее

Два землетрясения произошли в Бурятии рядом с самым протяженным в РФ железнодорожным тоннелем

Уровень сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в пять раз

Двое рабочих погибли в Омске при обрушении строительных лесов

В Южной Корее арестованы капитан и члены экипажа российского танкера "Палладий"

Президент Бразилии распорядился направить войска на границу с Венесуэлой

Во Владивостоке два человека погибли в перевернувшемся на скорости автомобиле

СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии

СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в СирииСША также начали создавать бесполетную зону на курдских территориях Подробнее

Прокуратура начала проверку по факту загрязнения рек в Якутии компанией АЛРОСА

Семья с маленькими детьми из Хабаровска заразилась корью на отдыхе в Приморье

Додон спрогнозировал рост протестного движения перед выборами в Молдавии

На Эльбрусе нашли останки пяти советских воинов

Киевское "Динамо" не смогло пройти "Аякс" в ЛЧ и сыграет в Лиге Европы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru