Президент Бразилии распорядился направить войска на границу с Венесуэлой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Мишел Темер подписал распоряжение о направлении воинских подразделений в граничащие с Венесуэлой районы страны в связи с возникшими там столкновениями между местными жителями и многочисленными венесуэльскими мигрантами.

В видеообращении к народу страны Темер отметил, что эта мера направлена на то, чтобы "обеспечить соблюдения правопорядка" в граничащем с Венесуэлой бразильским штатом Рорайма.

При этом президент подчеркнул, что войска будут "обеспечивать безопасность граждан Бразилии, а также венесуэльских иммигрантов, покидающих свою страну".