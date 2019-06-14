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Более 5000 иммигрантов из Венесуэлы перебрались в Перу за один день

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Не менее 5,4 тыс. человек за один день покинули Венесуэлу и прибыли в Перу, сообщили в пятницу в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Представитель Управления Регина де ла Портилья отметила, что венесуэльцы покидают свою страну из-за продолжающегося кризиса и стараются попасть в Перу до того, как перуанские власти ужесточат правила для въезда иммигрантов.

"Агентство поддерживает и оказывает содействие властям Перу в то время, как мы сталкиваемся с огромным числом жителей Венесуэлы, которые продолжают прибывать в Перу", - подчеркнула представитель.

Западные СМИ напоминают, что, начиная с субботы, власти Перу будут требовать предоставления паспортов и виз от иммигрантов из Венесуэлы. В настоящий момент, отмечают издания, в Перу проживают уже 770 тыс. венесуэльцев.

Венесуэла Перу

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