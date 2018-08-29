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Архитектор парижского Центра Помпиду вызвался бесплатно спроектировать новый мост в Генуе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно, который был одним из авторов проекта Центра Помпиду в Париже, предложил бесплатно спроектировать новый мост в итальянском городе Генуе на месте обрушившегося виадука, сообщает французское издание La Depeche.

По словам архитектора, он готов создать подобный проект и преподнести его как подарок своему родному городу - Генуе, в котором он родился в 1937 году.

Пьяно отметил, что еще слишком рано говорить о будущем внешнем виде моста, но, тем не менее, выразил уверенность, что у него бы получился "великолепный мост", который бы напоминал о недавней трагедии и был бы символом Генуи.

Итальянский архитектор известен своими работами в различных европейских городах, в том числе в Милане, Берлине, Нью-Йорке и Париже. Одними из самых выдающихся его работ считаются Центр Помпиду во французской столице, лондонский небоскреб The Shard ("Осколок"), а также музей NEMO в Амстердаме.

Обрушение пролета моста в итальянской Генуе произошло 14 августа. В результате происшествия погибли более 40 человек, около 20 получили травмы. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние уже давно вызывало опасения у специалистов.

Обрушение моста в Генуе

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Теги: Италия, Ренцо Пьяно, Генуя

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