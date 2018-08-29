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Стенки японского модуля МКС снова начали покрываться испариной

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Система терморегулирования на японском модуле Международной космической станции (МКС) Kibo вновь дала сбой, сообщил "Интерфаксу" источник в органах контроля и управления станцией.

"Спустя неделю после замены протекшего клапана научной стойки Express Rack 5, который, как считалось, был причиной утечки воды из внутренней системы терморегулирования модуля, проблема вновь вернулась. На стенках модуля вновь проступают капли, а датчики фиксируют медленную утечку воды", - сказал источник.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что в японском модуле американского сегмента МКС возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы проникает около 20 мл воды в сутки.

Астронавты вынуждены были бороться с испариной, которой стенки модуля покрывались едва ли не ежедневно, используя бумажные салфетки и полотенца.

Позднее астронавты предположили, что причина может крыться в неисправной научной стойке. Было решено ее изолировать. В дальнейшем был обнаружен и заменен протекающий клапан стойки и тогда на некоторое время утечка прекратилась.

Ранее на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты были вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать. В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.

На МКС и ранее возникали проблемы с системами жизнеобеспечения.

Как сообщалось, на американском сегменте неоднократно фиксировались утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же в американском секторе сломалась система переработки мочи.

Кроме того, в начале 2016 года в американском сегменте МКС произошла крупная поломка, в результате которой вышел из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.

В ноябре 2015 года на американском сегменте МКС отказал канал питания. Его ремонт занял несколько месяцев.

Неоднократно выходил из строя туалет. В 2009 году Центр управления полетами NASA порекомендовал астронавтам повесить на дверь табличку "Не работает". Туалет на станции чинили осенью и летом 2008 года.

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Теги: Япония, МКС, космос

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